Antwerpse actrice Viviane De Muynck krijgt Ultima voor Algemene Culturele Verdienste

In de Arenbergschouwburg zijn gisteravond de Ultima's uitgereikt, de jaarlijkse cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap. De Ultima voor Algemene Culturele Verdienste ging naar de Antwerpse actrice Viviane De Muynck. Andere laureaten zijn onder meer het Museum Plantin-Moretus (Roerend Erfgoed), Coely (Muziek), Philippe Van Snick (Beeldende Kunsten) en Paul Schyvens (Cultureel Ondernemerschap).

De Ultima's zijn de voormalige Vlaamse Cultuurprijzen die door de Vlaamse minister van Cultuur worden uitgereikt aan toonaangevende artiesten, kunstenaars, organisaties of gezelschappen in twaalf categorieën. Aan elke Ultima is een geldsom van 10.000 euro verbonden, behalve aan die van Algemene Culturele Verdienste - daar krijgt de winnaar 20.000 euro.Viviane De Muynck (71) ontving van minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste voor haar rijkgevulde theater-, film- en televisiecarrière die haar eerder al een carrièreprijs op het Film Fest Gent opleverde en nominaties voor het Gouden Kalf (Filmfestival van Utrecht) en de Joseph Plateauprijs. De Muynck is bij het grote publiek vooral bekend van rollen in 'Het gezin van Paemel', 'De avonden', 'Confituur' en onlangs nog 'Sprakeloos'.

In de categorie Roerend Erfgoed kreeg het Museum Plantin-Moretus uit Antwerpen de hoogste eer, vanwege de succesvolle renovatie en uitbreiding die het museum de voorbije jaren doorvoerde, zorgvuldig rekening houdend met het statuut van Unesco-werelderfgoed. De Antwerpse rapster Coely viel in de prijzen in de categorie Muziek en met Paul Schyvens, de bezieler van zaal De Roma, in de categorie Cultureel Ondernemerschap mocht nog een vierde Antwerpenaar een Ultima mee naar huis nemen.

(foto © Belga)