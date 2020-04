Antwerpse arbeidsmarkt houdt voorlopig nog stand

Eind maart telt Provincie Antwerpen 65.897 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Op jaarbasis betekent dit een stijging met 265 eenheden of +0,4%. Voor Vlaanderen bedraagt de stijging +1,3%. De provincie Antwerpen lijkt dus voorlopig stand te houden.



Na een periode van bijna vijf jaar, stijgt de Vlaamse werkloosheid deze maand voor het eerst op jaarbasis sinds augustus 2015. De coronacrisis, die in de eerste plaats een gezondheidscrisis is, oefent dus ook een duidelijk negatieve impact uit op de werkloosheidscijfers. Voor de provincie Antwerpen lijkt de impact voorlopig mee te vallen.



Let wel, alle cijfers in dit bericht gaan over niet-werkende werkzoekenden en daardoor uitdrukkelijk niet over tijdelijke werkloosheid. De getoonde stijging in het aantal werkzoekenden komt dus bovenop het grote aantal tijdelijk werklozen.



Ten opzichte van vorige maand is het aantal NWWZ in de provincie Antwerpen gestegen met 909 personen of een stijging met +1,8% waar dit in Vlaanderen +2,1% is. In Stad Antwerpen is er een status quo in het aantal NWWZ is ten opzichte van maart vorig jaar. Stad Antwerpen telt 30.605 niet-werkende werkzoekenden. Ten opzichte van vorige maand is er een stijging van het aantal NWWZ met +1,8% of 534 personen.



Bjorn Cuyt, provinciaal directeur VDAB: “Niettegenstaande de negatieve trend zijn er ook nu opportuniteiten op de arbeidsmarkt en werken verschillende bedrijven verder. Het gaat hier zeker niet alleen over de cruciale sectoren zorg en voeding, maar ook in de bouw en industrie wordt er verder gewerkt. VDAB blijft deze bedrijven ondersteunen in het zoektocht naar talent. Een veilige werkomgeving binnen deze bedrijven is belangrijk. “