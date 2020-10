Antwerpse basisschool experimenteert met 'omgekeerd afstandsonderwijs' na virusuitbraak

De Antwerpse stedelijke basisschool De Piramide organiseert donderdag en vrijdag een experiment rond 'omgekeerd afstandsonderwijs' om te vermijden dat de school de hele week moet sluiten nu er een uitbraak van het coronavirus is vastgesteld binnen het leerkrachtenkorps. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en het Stedelijk Onderwijs bevestigt.

De leerkrachten zitten thuis in quarantaine, maar geven van daaruit via streaming les aan de kinderen die gewoon naar school gaan. Nadat verschillende leerkrachten van De Piramide positief testten, zit het hele leerkrachtenteam momenteel thuis. 'Voor de meesten is dat preventief, in afwachting van een testresultaat', zegt Sofie De Keyser van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. 'We hopen dat zij volgende week gewoon weer voor de klas kunnen staan na een negatieve test. Maar in tussentijd laten we de leerlingen donderdag en vrijdag al weer naar school komen. De leerkrachten geven opdrachten en uitleg daarover via videostreaming, zodat de kinderen in hun vertrouwde klasomgeving kunnen zitten en contact kunnen houden met hun klasgenootjes én hun vertrouwde leerkracht.'

Het Stedelijk Onderwijs acht de kans dat er leerlingen besmet zijn klein. In de klassen wordt begeleiding voorzien door medewerkers van het Stedelijk Onderwijs en de stad Antwerpen. 'We hebben dit al eerder gedaan op kleinere schaal, in scholen waar één of enkele leerkrachten in quarantaine moesten, en dat waren positieve ervaringen', stelt De Keyser. 'Dit is de eerste keer dat we het voor een hele school doen. Het was niet evident om dit op zo'n korte termijn te organiseren, maar we hebben voldoende mensen gevonden, ook met de hulp van de stad.' Vandaag is de school wel nog gesloten, al wordt er noodopvang voorzien voor kinderen die nergens anders terechtkunnen.

(foto : Google Street View)