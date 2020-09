Antwerpse basisschool moet sluiten na aantal coronabesmettingen

In buitenschoolse kinderopvang IBO De Speelclub in Edegem heeft een begeleidster positief getest op het coronavirus. Het gemeentebestuur van Edegem, dat verantwoordelijk is voor de organisatie, heeft alle ouders verwittigd en volgt de richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid. De opvang blijft gesloten en de kinderen gaan in thuisquarantaine.