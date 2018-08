Antwerpse bibklanten kunnen jaar lang gratis films streamen

Het enige wat u als klant nodig hebt, is een account op 'mijn Bibliotheek'. Ben je nog geen klant of heb je je lidgeld niet betaald? Word lid van de bib, geniet van dit exclusieve aanbod en nog veel meer!

Via het platform Dalton.be kan u de beste festivalfilms van thuis uit bekijken. U ziet het beste van MOOOV filmfestival, DOCVILLE, Kortfilmfestival Leuven of JEF filmfestival. Dalton biedt een aanvulling op de bestaande dvd-collecties in de bibliotheken.

Hoe werkt het?

De streaming gebeurt via Mijn Bibliotheek volgens deze eenvoudige stappen:

Klanten die nog geen bibliotheekaccount hebben, melden zich eerst aan via mijn.bibliotheek.be. Surf naar www.dalton.be. Klik rechtsbovenaan op Aanmelden. Kies voor Aanmelden via MijnBibliotheek. Meld u GRATIS aan met uw Mijn Bibliotheek-account





Piootproject van 1 jaar

Dalton Distribution, het Vlaamse Cultuurconnect en de bibliotheken van Antwerpen, Leuven, Turnhout, Brugge en BRoeRe (samenwerkingsverband regio Roeselare), lanceren dit project op 24 april 2018. Het pilootproject loopt 1 jaar. Nadien bekijkt de Vlaamse overheidsorganisatie Cultuurconnect via een evaluatie in welke mate leden van de bibliotheek effectief interesse hadden in dit kwalitatieve aanbod filmstreaming via de bib. Na een gunstige evaluatie wordt het project mogelijk uitgebreid tot een dienst voor alle Vlaamse openbare bibliotheken.

(Foto: @ Rudi Schuerewegen - stad Antwerpen)