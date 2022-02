Antwerpen is een café rijker. Café Ferre is de naam, en dat ligt vlak naast de kathedraal, op de plek waar vroeger Bar Deco was. En de vaste klanten van het oude café kunnen een zucht van verluchting slaken, want ook café Ferre is nog steeds een echte bruine kroeg. En vernoemd naar Antwerps muziekicoon Ferre Grignard. Een gloednieuw café, maar wel barstensvol authentiek Antwerpse details.