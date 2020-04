Antwerpse Bibliotheken ondersteunen kwetsbare bewoners in coronatijden

De bibliotheken van de stad Antwerpen kunnen omwille van de huidige gezondheidscrisis niet heropenen, maar toch willen ze tijdens de coronamaatregelen Antwerpenaars die het extra moeilijk hebben een hart onder de riem steken. Sinds 1 april schenken ze wekelijks via Kras jeugdwerk vzw materiaal voor spelpakketten aan kansarme gezinnen. Daarnaast worden ook publieke pc’s van de openbare bibliotheken Antwerpen geschonken aan studenten zonder pc en stellen ze pakketten met boeken samen voor ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Met de wekenlange sluiting van de scholen en het vrijetijdsaanbod stijgt ook de vraag naar activiteiten voor binnenshuis. Vooral kansarme gezinnen kunnen extra steun gebruiken. Vaak beschikken ze zelf over weinig of geen spel- en knutselmateriaal en hebben ze evenmin toegang tot het online aanbod. Daarom doneerden de Antwerpse bibliotheken vorige week 600 knutselboekjes, die via Kras verdeeld worden. Hiermee stelt Kras spelpakketten samen met knutselopdrachten die kinderen zelf thuis kunnen doen. De pakketten bevatten eveneens al het nodige materiaal dat de kinderen hiervoor nodig hebben. Er is een activiteit voor elke dag van de week voorzien, genoeg tot aan de levering van het volgende pakket. De pakketten worden door de jeugdwerkers van Kras aan de deur afgeleverd, volgens alle regels van de social distancing. De Antwerpse Bibliotheken schenken vandaag op 8 april een tweede pakket aan Kras met 1000 jeugdboeken, 915 strips en een 600-tal doeboekjes.

De stad Antwerpen beseft dat er ook verschillende studenten zijn met nood aan ondersteuning. Ook hier dragen de Antwerpse bibliotheken hun steentje bij: 12 laptops worden uitgeleend aan kinderen en jongeren uit lager, middelbaar en hoger onderwijs en een 180-tal publieke desktop computers van de Antwerpse bibliotheken worden versneld vervangen, zodat de gebruikte exemplaren via Digipolis en scholen kunnen worden geschonken aan studenten zonder pc’s.

Bovendien verzamelen de Antwerpse bibliotheken een selectie oudere bibliotheekboeken om ze te verdelen in ziekenhuizen en woonzorgcentra.

“Heel wat bevolkingsgroepen zoals kinderen, jongeren of studenten uit een kansarm gezin of ouderen worden extra hard getroffen door deze gezondheidscrisis. Het vrijetijdsaanbod dat anders voor afleiding en ontspanning zorgt is momenteel niet beschikbaar. Daarom doen we wat we kunnen met onze Antwerpse bibliotheken om – met respect voor de veiligheidsmaatregelen die opgelegd zijn – de meest kwetsbare groepen in onze stad een hart onder de riem te steken”, vertelt schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud.

(bericht en foto : Stad Antwerpen)