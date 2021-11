Antwerpse bibliotheken sluiten een week om nieuw systeem te testen

De Universiteit Antwerpen heeft een spirituele ruimte geopend op de campus in de Prinsstraat. De UAntwerpen heeft in totaal al drie stilteruimtes, eentje op elke campus, maar nu komt er een plek waar studenten en medewerkers ook echt kunnen bezinnen, elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Centraal in de ruimte staat een houten boomconstructie die ook meteen het centrale symbool van de spirituele ruimte vormt. Want de boom komt in elke religie terug en zo moet iedereen er zich welkom voelen. In de boom kunnen bezoekers ook een papieren boodschap of wens achterlaten.