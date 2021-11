Maar dus...het schip is eerst aan restauratie toe. Dat gebeurt in Doel door de plaatselijke vzw Maakschappij. Die kocht het schip voor één symbolische euro en hoopt om het over enkele jaren weer op het water te krijgen. De Ortelius moet ook opnieuw meer leven brengen in het zo goed als verlaten polderdorp, dat jarenlang bedreigd werd door de uitbreiding van de haven. Het duurde in totaal bijna twee jaar om de hele transactie rond te krijgen, maar het is het waard, zo zeggen ze in Doel.