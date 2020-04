Antwerpse bouwmaterialenhandel verzegeld omdat hij klanten bleef ontvangen

In Merksem heeft de politie op bevel van burgemeester Bart De Wever (N-VA) de firma Probumat, een groothandel in bouwmaterialen, verzegeld na herhaalde overtredingen van de maatregelen die zijn opgelegd in het kader van de coronacrisis.

Het bedrijf zou zijn magazijn meermaals heimelijk hebben opengesteld voor particulieren ondanks de verplichte sluiting van niet-voedingwinkels. De politie had al langer vermoedens en aanwijzingen dat de groothandel nog klanten toeliet, maar het bedrijf zou een werknemer op de uitkijk hebben gezet om te waarschuwen voor nakende politiecontroles. De politie stuurde daarom op 24 maart een anoniem voertuig in plaats van een klassieke patrouille. De inspecteurs stelden vanop afstand vast dat een klant de zaak verliet en hielden hem even verderop staande. De man bekende dat hij er als particulier iets had gekocht.De klant kreeg een proces-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing, het bedrijf werd verzegeld en riskeert een forse boete. Het zou de eerste winkel zijn die een dergelijke maatregel krijgt opgelegd in Antwerpen. Eerder ondergingen wel al twee cafés hetzelfde lot.

(foto Google Street View)