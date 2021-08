Antwerpse brandweer binnen 7 minuten ter plaatse

De Antwerpse brandweer is gemiddeld binnen de zeven minuten ter plaatse. Nooit eerder was dat zo snel. Dat blijkt uit cijfers van de brandweer over hun interventies in 2020.

Vorig jaar kreeg de Antwerpse brandweer 40 oproepen per dag. Dat zijn er 5 per dag meer dan het jaar voordien. De brandweer moet voornamelijk hulp bieden bij verkeersongevallen, het bevrijden van personen uit liften en het verdelgen van wespennesten. In 2020 waren er ook aanzienlijk veel oproepen die te maken hadden met het weer, bijvoorbeeld voor de afhandeling van storm- en wateroverlast. Voor brand moest de brandweer wel minder uitrukken dan het jaar voordien.