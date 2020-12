Van zodra de brandweer een alarm krijgt voor een brand, duurt het gemiddeld 11 minuten en 25 seconden voor ze ter plaatse is. Na 4 en 26 seconden vertrekt daarbij doorgaans het eerste voertuig, terwijl de rit zelf door de band genomen 6 minuten en 59 seconden duurt. Dat schrijft La Dernière Heure dinsdag op basis van het jaarrapport voor 2019 van de algemene directie Civiele Veiligheid.

Antwerpse brandweer het snelst ter plaatse

In Antwerpen is de brandweer doorgaans het snelste ter plaatse, na gemiddeld 6 minuten en 28 seconden. In totaal rukte de brandweer vorig jaar 231.571 keer uit. Branden komen daarbij maar op de tweede plaats, met 34.712 interventies. Het overgrote deel (58,32 procent) zijn reddingen en technische interventies. Daaronder vallen het redden van beknelde personen, personen in bijzonder gevaar, de opvang van gevaarlijke dieren, het vrijmaken van de openbare weg en stormschade of overstromingen.