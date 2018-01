Antwerpse brandweer wil kazerne verhuizen van Zuid naar Kiel

De zoneraad van de Antwerpse brandweer heeft een princiepsakkoord bereikt over de verhuis van de kazerne in de Paleisstraat op het Zuid naar een site aan de Kielsevest in de wijk Kiel.

De post op het Zuid is erg verouderd en de brandweer wil bovendien delen van de zuidrand met onder meer de districten Wilrijk en Berchem sneller kunnen bereiken dan dat vandaag lukt. De problemen met de kazerne in de Paleisstraat oplossen met een totaalrenovatie zou volgens de Brandweer Zone Antwerpen een 'onverantwoord hoge kostprijs' met zich meebrengen en bovendien geen beterschap brengen op het vlak van bereikbaarheid. Het complex is ook een beschermd monument. Het brandweerkorps was dan ook al langer op zoek naar een geschikte nieuwe locatie voor een kazerne. Die lijkt nu gevonden aan de Kielsevest.

De nieuwe kazerne zal gebouwd worden op een grond die al eigendom is van AG Vespa, het vastgoedbedrijf van de stad Antwerpen. Onderaan is er plaats voor de kazerne, op de hogere verdiepingen komen kantoorruimtes. De nieuwe locatie ligt niet in de binnenstad en de interventieploegen kunnen van daaruit snel naar belangrijke invalswegen en autostrades rijden. Door de samenwerking met AG Vespa blijft de bouwkost volgens de brandweer beperkt tot 4,5 miljoen euro. Over de precieze timing van het project is nog niets bekend.