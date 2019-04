De kans is groot dat hij bij u in de buurt ligt, of dat u hem nu gebruikt om naar dit nieuwsbericht te kijken: uw smartphone. We geven het niet graag toe, maar de meesten van ons gebruiken de toestellen te vaak, en kunnen niet meer zonder. 90 procent van de Vlamingen is zelfs informatie-verslaafd, en checkt ook in bed nog wat er in de wereld gaande is. De Provincie Antwerpen waarschuwt voor de gevaren van overmatig smartphonegebruik en lanceert opnieuw een 'Kop op'-campagne.