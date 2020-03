Antwerpse Brouw Compagnie start met virtuele rondleidingen en gratis leveringen

De Antwerpse Brouw Compagnie, de lokale onafhankelijke brouwerij, gekend van oa Seefbier en Super Cadix, start vanaf vandaag met gratis aan huis levering van bier. Bovendien voorziet de brouwerij binnenkort ook virtuele brouwerij bezoeken en online bierproeverijen.

“Met de sluiting van de horeca zien we niet alleen onze eigen taproom in de brouwerij gesloten, maar ook al onze klanten sloten noodgedwongen de deuren. Tegelijk zijn mensen thuis, en is in deze tijden een lekker glas bier zeker welkom. Daarom hebben een nieuwe dienst in het leven geroepen: een gratis thuislevering van onze bieren” aldus Johan Van Dyck van de brouwerij.

Via de website van de brouwerij kunnen mensen kiezen welk van de bieren ze willen bestellen: een krat met 1 soort, of een mix van de verschillende bieren. Bovendien kunnen de bijpassende glazen mee besteld worden.

“ Het belangrijkste is dat mensen veilig thuis zijn, en zich maximaal aan de regels houden. Maar met bier, en het juiste glas erbij, kunnen mensen zo toch nog een beetje genieten en het aangename bij het nuttige brengen. Bovendien bieden we in deze periode de levering volledig gratis aan.”

De brouwerij gaat nog een stap verder en voorziet ook virtuele brouwerij bezoeken:

“Mensen zullen de komende weken thuis blijven en misschien treed de verveling in. Met onze virtuele brouwerijbezoeken willen we wat ‘entertainment’ brengen. Via internet zullen we virtuele rondleidingen doorheen de brouwerij geven.”

Via video-opname worden -net als bij de ‘normale’ tours - iedereen mee genomen doorheen de geschiedenis van bierbrouwen, van de brouwerij, en wordt van dichtbij getoond hoe bier gebrouwen wordt. Aansluitend volgt zelfs een begeleide bierproeverij:

“Virtueel bierproeven is natuurlijk niet hetzelfde, dus de mensen die bier gekocht hebben, kunnen zo samen met ons de bieren ontdekken. We beschrijven wat er specifiek is aan het bier, welke smaken er te ontdekken zijn, waar je op moet letten, welke ingrediënten, enz. ‘Samen-Apart’ genieten!”

De thuisleveringen zijn vanaf vandaag gestart, en de virtuele rondleidingen volgen vanaf volgende week.

Alle info op www.seef.be