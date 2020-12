Antwerpse Burcht aan de Scheldekaaien na 140 jaar terug aan het licht

De stadsarcheologen zijn momenteel onder het Noorderterras aan het speuren naar het verleden van Antwerpen. Het onderzoek kadert in de heraanleg van de Scheldekaaien waarbij voor het centrale gedeelte een nieuw ontwerp wordt gemaakt. Onder de noordelijke hangars zijn ondergrondse resten aanwezig van de middeleeuwse burcht, meer precies de burchtmuur, de verdwenen bewoning binnen de burcht en ook de parochiekerk Sint-Walburgis. Nu de bewaringstoestand gekend is, wordt bekeken hoe ze geïntegreerd kunnen worden in het ontwerp van de heraanleg.

De burcht was door haar ligging aan de Schelde eeuwenlang een belangrijke schakel in de westelijke verdedigingsketen van het Heilige Roomse Rijk. Binnen de ommuurde burcht bevonden zich naast woningen gebouwd langs de twee hoofdstraten, enkele belangrijke gebouwen: het Steen, de Sint-Walburgiskerk en de rechtbank (Vierschaar). Enkel het Steen is vandaag nog steeds zichtbaar. Tijdens de rechttrekking van de Scheldekaaien (eind 19de eeuw) werd immers een groot gedeelte van de burcht afgebroken, om de huidige kaaimuur te realiseren.

Het archeologische onderzoek vindt plaats onder de Noorderhangar, daar waar de burcht zich ooit bevond. Uit historische en iconografische bronnen is er gekend wat zich waar onder de kaaien bevindt. Om de bewaringstoestand te achterhalen van wat er nog resteert van de oude nederzetting, werden proefsleuven uitgegraven.

Burgemeester Bart De Wever: “De beschermde burchtzone onder het Noorderterras is een archeologische site van onschatbare waarde voor de kennis over onze stad. Met de heraanleg van de Scheldekaaien hebben we de kans om de oudste stadskern, de burcht, een plek te geven in het nieuwe ontwerp. Deze opportuniteit moeten we grijpen. De opgravingsresultaten met de bijna 1000 jaar oude burchtmuur zijn alvast veelbelovend.”