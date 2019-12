Antwerpse CBD-winkels worden vergunningsplichtig

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen legt enkele wijzigingen aan het uitbatingsreglement ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Mits goedkeuring worden CBD-winkels – ook gekend als cannabiswinkels – toegevoegd aan de lijst van vergunningsplichtige zaken zoals belwinkels, telecomwinkels, shishabars, nachtwinkels en club-vzw’s.

Deze nieuwe categorie wordt toegevoegd omdat blijkt dat deze sector het niet altijd zo nauw neemt met de regelgeving die van toepassing is. Zo bevestigde het college afgelopen vrijdag het besluit van de burgemeester om een CBD-winkel aan de Belgiëlei te sluiten omwille van illegale feiten. Naast de toevoeging van de nieuwe categorie worden enkele reglementen geïntegreerd voor een meer eenduidige, compacte en duidelijke regelgeving.

Na goedkeuring door de gemeenteraad zullen CBD-winkels in Antwerpen vanaf 1 januari 2020 vergunningsplichtig zijn. CBD-winkels zijn handelszaken waar wettelijk toegelaten producten op basis van cannabis, onder meer op basis van tetrahydrocannabinol (THC) en/of cannabidiol (CBD) verkocht worden. De verkoop van wettelijke toegelaten cannabis-producten in apothekers of in inrichtingen waar producten op basis van cannabis worden verkocht die zich beperken tot kleding, papier, luiers, touw, meubels, bouwmaterialen en/of biocomposiet, zijn uitgesloten van de vergunningsplicht.

De toekenning van de uitbatingsvergunning is gekoppeld aan voorwaarden waaraan de CBD-winkels moeten voldoen. CBD-winkels zullen zich enkel kunnen vestigen op minimaal 250 meter afstand van een andere CBD-winkel en op minimaal dezelfde afstand van bepaalde inrichtingen zoals scholen, jeugdhuizen of lokalen van jeugdverenigingen. Verder zullen zij verplicht zijn om correcte informatie aan te bieden over onder meer de samenstelling, gezondheidsvoorschriften en gevaren van de aangeboden producten. De verkoop van CBD-producten aan minderjarigen is verboden, zowel in de CBD-winkel als via automaten. Verder moet uit visuele reclame blijken dat het om de wettelijk toegelaten producten op basis van cannabis gaat. CBD-winkels zullen ook aan de hand van voorgeschreven certificaten moeten attesteren wat de samenstelling is van de aangeboden producten en of de wettelijk toegelaten percentages tetrahydrocannabinol en/of cannabidiol niet overschreden worden.

De nieuwe reglementering treedt in werking vanaf 1 januari 2020. Voor bestaande CBD-winkels wordt voorzien in een overgangsregeling.

(Bron: Stad Antwerpen)