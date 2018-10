Antwerpse Charline Tyberghein is de beste jonge Europese schilder van 2018

De 25-jarige schilder Charline Tyberghein van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen mag zich één jaar lang de beste jonge, Europese schilder noemen. Vanavond won zij in Antwerpen met haar werk “get home” de KoMASK Masters Salon Painting Award 2018 - zeg maar de Koningin Elisabethwedstrijd voor jonge schilders.

Maar liefst 41 pas afgestudeerde schilders uit 14 verschillende landen stuurden in totaal 123 schilderijen in. De KoMASK Masters Salon Award vindt al voor het vijfde jaar op rij plaats in Antwerpen, maar door de steeds grotere internationale interesse moet de Antwerpse vzw noodgedwongen op zoek naar een nieuwe locatie.

De Antwerpse vzw KoMASK - de Koninklijke Maatschappij ter Aanmoediging der Schone Kunsten - wil met haar prijs in de eerste plaats jonge, talentvolle schilders in Europa belonen voor hun meesterschap én hen zo op de springplank zetten naar een internationale carrière. En opmerkelijk: de prijsuitreiking breekt dit jaar alle records. Maar liefst 41 masterstudenten uit 14 verschillende kunstacademies verspreid over Europa dongen mee. Bij de eerste editie in 2014 waren dat amper vier Belgische academies.

Onder meer de gerenommeerde kunstacademies van Duitsland, Portugal, Italië, Spanje, Engeland, Nederland, Noorwegen, Finland en Denemarken stuurden dit jaar hun best afgestudeerde masterstudenten schilderkunst naar Antwerpen. Bij de laureaten zaten ook 11 Belgen uit de academies van Antwerpen, Gent, Luik en Brussel.