Antwerpse chocolade Jerome is vice-wereldkampioen

Op de wereldfinale van de International Chocolate Awards heeft Jerome, de donkere chocolade van Coup De Chocolat, zilver gewonnen in de categorie boven 85%.

Het Antwerpse chocoladebedrijf Coup De Chocolat bestaat nog maar twee jaar en wordt gerund door Isabelle Quirynen en Tom Geens. Ze noemen zichzelf geen chocolatiers, maar chocolademakers. Wat is het verschil? Tom: “Chocolatiers werken bijna altijd met chocolade uit de grootindustrie, wij gaan zelf op zoek naar heel goede cacao en kopen deze rechtstreeks van de boer om die dan zelf te verwerken.”

In augustus veroverde Jerome de Europese titel en nu moest hij de strijd aangaan met winnaars uit de andere werelddelen. Isabelle: “Vooral Zuid-Amerika heeft enkele fantastische chocolades omdat ze dichtbij de beste cacao zitten, maar ook in Noord-Amerika gebeuren er boeiende dingen.” Uiteindelijk moesten ze de titel laten aan een Taiwanese chocolade, maar dat kan de vreugde niet drukken. Isabelle: “Het winnen van de Europese editie in augustus was al een sprookje en het blijft maar duren. Soms moeten we onszelf even in de wang knijpen.”

De uitreiking vond plaats op een gala-avond in het middeleeuwse palazzo Ximenes Panciatichi in Firenze. Isabelle: “Helaas konden we die avond zelf niet bijwonen. We hebben een klein baby’tje en zijn net verhuisd, dus het is vooral belangrijk om ons atelier zo snel mogelijk op orde te krijgen want onze productie ligt tijdelijk stil.”

(foto : Coup de Chocolat)