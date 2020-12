De begrafenisondernemer die in 2015 per ongeluk een overledene cremeerde die eigenlijk gewoon begraven wilde worden, is vandaag vrijgesproken van valsheid in geschrifte. De familie van de overledene beschuldigde hem ervan documenten te hebben vervalst om zijn fout te verdoezelen, maar de rechter oordeelde dat er geen sprake was van kwaad opzet. Ook het openbaar ministerie had de vrijspraak gevraagd. De advocaat van de familie is teleurgesteld. Hij vindt dat het vonnis de procedures die gelden bij begrafenissen en crematies ondermijnt.