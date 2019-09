Antwerpse cipiers willen zware werkomstandigheden aankaarten op assisenproces

Er is afgelopen nacht opnieuw een explosie geweest in Antwerpen. In de Gulden-sporen-straat in Borgerhout ontplofte een granaat. Er vielen geen gewonden, maar meerdere auto's en gevels raakten beschadigd. Het is niet de eerste keer dat er een granaat ontplofte in de Gulden-sporen-straat. Het doelwit is allicht een familie die gekend is in het drugsmilieu.