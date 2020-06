Antwerpse City Golf herneemt: 'Hou twee stoklengten afstand'

In Antwerpen zijn vandaag de ludieke stadswandelingen van City Golf hervat na de lockdown omwille van de coronacrisis. De initiatiefnemers hebben tal van maatregelen klaar om 'coronaproof' te zijn. Zo delen ze wegwerphandschoenen uit aan de deelnemers, bieden ze ontsmettingsalcohol en -doekjes aan en roepen ze op om de social distancing te respecteren. 'Als twee personen hun golfclubs horizontaal houden, staan ze twee meter van mekaar', zegt zaakvoerder Vincent Hellemans. 'Zo kunnen we op een leuke manier de regels laten volgen.'

City Golf is een toeristische rondleiding, waarbij de deelnemers enerzijds golf spelen met de stad als decor en anderzijds verschillende bezienswaardigheden langs het parcours ontdekken. Net als de rest van de toeristische en recreatieve sector moest de activiteit op 14 maart worden gestaakt vanwege de coronacrisis. Sinds vandaag mag 'stadsgolfen' wel weer, zij het onder voorwaarden van social distancing en hygiëne. 'Ik maak me sterk dat wij onze tours veiliger kunnen maken dan een bezoek aan de supermarkt', zegt Hellemans. 'Elke tour krijgt een 'coronaverantwoordelijke' mee die zal toekijken op het naleven van de richtlijnen. We bieden zelf ook materiaal aan zoals handschoenen, uit een extra sterke stof die niet zomaar scheurt als je een golfclub hanteert.

Verder zullen we ook aanvoelen waar de deelnemers zich zelf comfortabel mee voelen. Als het ergens te druk lijkt, hebben we bijvoorbeeld altijd de flexibiliteit om uit te wijken naar een rustiger plekje en op die manier minder bekende hoekjes van Antwerpen te ontdekken.' Hellemans stelt dat de boekingen voor de komende weken alvast vlot binnenstromen. 'Je merkt dat de mensen weer naar buiten willen en even genoeg hebben van het digitale en virtuele', zegt hij.