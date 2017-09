Antwerpse delegatie bezoekt wereldberoemd DLD Innovation Festival in Tel Aviv

Ondernemersorganisatie Voka zegt dat de VDAB te weinig controleert of werklozen genoeg moeite doen om aan de bak te raken.Voka Antwerpen Waasland reageert hier mee op het bericht dat interimbureau ASAP vorkheftruckchauffeurs in Polen gaat zoeken. Er zijn nochtans zo'n 33 000 werkzoekenden in de regio Antwerpen. Pieter Leuridan, manager arbeidsmarkt bij Voka kan niet begrijpen dat heel wat vacatures niet ingevuld raken. Ook wanneer er geen vooropleiding nodig is. Bovendien doet VDAB te weinig met feedback van werkgevers zegt Leuridan. De VDAB is het daar niet mee eens en zegt dat er wel voldoende controle is.