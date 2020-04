Antwerpse diamanthandel zit met enorme financieringskost en ophoping van voorraad

Sinds begin april is de handel in diamant in Antwerpen teruggevallen tot 4 procent van de handel in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft koepelorganisatie AWDC (Antwerp World Diamond Centre) vandaag bekendgemaakt.

'Elke schakel in de keten van de internationale diamanthandel is vandaag stilgevallen', zegt woordvoerster Margaux Donckier. Een heropflakkering van de juwelenhandel in China zorgt wel voor een 'sprankeltje hoop'. AWDC stelt dat een terugval te verwachten viel, aangezien de handel in diamant steeds 'uiterst gevoelig is voor economische veranderingen'. Tijdens de financiële crisis die in 2009 woedde, viel de handel bijvoorbeeld terug op 50 procent van de normale handel, klinkt het.

De situatie nu lijkt echter nog een pak dramatischer. 'Heel wat diamantmijnen hebben de productie stilgelegd, vliegtuigen staan wereldwijd aan de grond en kunnen dus geen diamanten vervoeren, diamantslijperijen zijn gesloten en ook de juweliers houden op de meeste plaatsen hun deuren dicht', zegt Donckier. 'Bijgevolg kunnen de Antwerpse diamanthandelaren dus geen handel drijven, zelfs al zouden ze willen. Tegelijkertijd worden de Antwerpse diamantairs wel verplicht om ruwe diamanten te blijven afnemen om zo hun langetermijncontract met de producenten te respecteren. Dit zorgt voor een enorme financieringskost en ophoping van voorraad.'

Heel wat Antwerpse diamantbedrijven worden volgens AWDC met een acuut liquiditeitsprobleem geconfronteerd en dreigen ook op langere termijn solvabiliteitsproblemen te krijgen. De sector vreest dat financiële problemen bij potentiële kopers enerzijds en het verschil in tempo van het lossen van de coronamaatregelen tussen landen anderzijds, ertoe zal leiden dat de impact nog lang te voelen zal zijn. In China blijken heel wat mensen zich echter na de lockdown toch meteen naar juwelenwinkels te hebben gehaast. 'We hopen dat dit fenomeen zich ook in de rest van de wereld herhaalt', aldus Donckier.

(foto Pixabay)