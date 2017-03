Antwerpse diamantsector viert 570ste verjaardag

De Antwerpse diamantsector viert dit jaar zijn 570-jarige bestaan. Een document dat werd teruggevonden in de stadsarchieven, verwijst naar de eerste tekenen van diamanthandel in 1447. De stad Antwerpen besliste deze historische verjaardag te vieren met 5 maanden evenementen in het teken van deze schitterende steen. Antwerp World Diamond Centre (AWDC), de stad en de provincie Antwerpen sloegen de handen in elkaar met een uitgebreid programma als resultaat. Vrijdag wordt het programma bekendgemaakt.