In kinderdagverblijf Bobijn, in het Groen Kwartier, is een medewerker positief getest op het coronavirus. Het kinderdagverblijf is nu voor de rest van de week gesloten. Deze ochtend moest enkel de bubbel van de besmette medewerker in quaraintaine, maar ondertussen kregen ook kinderen en personeelsleden uit andere bubbels ziekteverschijnselen. Zij worden nu nog getest, maar uit veiligheidoverwegingen is de crèche nu volledig gesloten.