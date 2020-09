Antwerpse diamantslijperij HB neemt slijperij AMC over

Op 18 september is het zes maanden geleden dat België in lockdown ging door het coronavirus. Met de ervaringen van de afgelopen maanden in het achterhoofd beginnen ziekenhuizen en huisartsen zich te organiseren om een eventuele heropflakkering in het najaar door te komen. Bij de triagepost Antwerpen Noord aan ZNA-Jan Palfijn is een container geplaatst om patiënten met infecties onmiddellijk te scheiden van andere patiënten.