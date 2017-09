Antwerpse dichter Paul Van Ostaijen krijgt herdenkingsplaat in Brussel

Hoewel iedereen de Antwerpse dichter Paul Van Ostaijen kent, weten weinigen dat de Belgische schrijver in 1925 en 1926 in de hoofdstad een kunstgalerij openhield in de Naamsestraat, nummer 70. Op die plek zullen de Vlaamse Club Brussel en het Goublommeke van Papier op zondag 3 september een herdenkingsplaat onthullen.

À la Vierge Poupine of De Mollige Maagd, dat was de gekke naam die de kunstgalerij van Paul Van Ostaijen en filosoof Geert Van Bruane, tevens oprichter van het Goublommeke van Papier, openhielden in Brussel. "Van Ostaijen was niet enkel dichter, maar ook tekenaar en verzamelaar van kunst", vertelt voorzitter van de Vlaamse Club Brussel Walter De Decker. "Van het dichten alleen kon je indertijd niet leven."

De kunstgalerij was dus bovenal een manier om expressionistische kunstenaars te tonen en verhandelen. Na twee jaar trok Van Ostaijen weliswaar al terug naar Antwerpen en dus bleef zijn Brusselse doortocht vrij onbekend. "Zelfs de eigenaars van de winkel die er nu is op het huisnummer 70 kenden Van Ostaijen niet. De Brusselaars en de Franstaligen weten niet dat Van Ostaijen een van de grootste dichters is", aldus De Decker De herdenkingsplaat die in twee talen gedrukt is en gesierd wordt door het Bauhaus-lettertype uit de jaren twintig kreeg ook twee QR-codes mee. De nieuwsgierige bezoeker of voorbijganger die deze scant komt daarmee op een website terecht waar de geschiedenis van Á la Vierge Poupine te lezen is.