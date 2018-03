Antwerpse douane legt hand op meer dan halve ton cocaïne

De Antwerpse douane heeft vorige week alweer meer dan een halve ton cocaïne in beslag genomen in de haven.



Twee aparte ladingen. De drugs zaten verstopt in twee containers met tegels. Ze waren afkomstig van het Spaanse Bilbao en zijn vanhetzelfde schip gelost in de Antwerpse haven. De douane kon de lading van 350 kilo en de lading van meer dan 200 kilo cocaïne op dezelfde dag in beslag nemen. Het parket voert nu een onderzoek. In totaal is in de eerste twee maanden van dit jaar meer dan 14 ton coke onderschept in de Antwerpse haven. Ook 2018 stevent daarmee nu al af op een nieuw record.