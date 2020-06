Antwerpse drugsbaron vrijgelaten in Dubai

De Antwerpse drugsbaron Nordin E.H., die vorige week werd opgepakt in Dubai, is alweer op vrije voeten. Dat vernam Gazet van Antwerpen.

E.H. zou een borg van 10.000 euro betaald hebben. Hij moet strikte voorwaarden naleven. Het parket van Antwerpen bevestigt de informatie. "Dit verandert niets aan onze situatie. We hebben alle stukken met het oog op een uitlevering overgemaakt en hebben het volste vertrouwen in de autoriteiten en rechterlijke macht in de Verenigde Arabische Emiraten", liet woordvoerster Lieselotte Claessens weten aan Gazet van Antwerpen.

De 32-jarige Nordin E.H., ook wel 'Den dikke Nordin van den Dam' genoemd, was ooit een kleine straatdealer in de Antwerpse wijk Dam, maar groeide de laatste jaren uit tot een van de grote spelers op de markt van de internationale cocaïnesmokkel. Hij zou een van de opdrachtgevers zijn achter de lange reeks aanslagen met handgranaten in het Antwerpse drugsmilieu. Zijn ouderlijke woning werd beschoten, de auto van zijn moeder werd in brand gestoken, er werden (nep)granaten voor de deur gelegd en zijn broer werd aangevallen op straat.

Deze week verwees de raadkamer het dossier rond Frank ‘De Tank’ V. naar de rechtbank. In dat dossier wordt Nordin E.H. ook mee vervolgd.

(Bron en foto: Gazet van Antwerpen)