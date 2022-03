Antwerpse drugsbende stuurt postpakketten met MDMA naar Colombia en Miami

Op 10 februari heeft de Antwerpse politie in opdracht van de onderzoeksrechter vier personen opgepakt op verdenking van handel in drugs via postpakketten en in vuurwapens. Het gerechtelijk onderzoek ging van start in november 2021 toen de douane twee postpakketten met MDMA onderschepte. Al snel bleek dat beide pakketten door dezelfde personen werden verzonden vanuit een postpunt in Antwerpen.

Sinds de start van de pandemie bestellen steeds meer gebruikers over de hele wereld hun drugs digitaal en laten ze per post aan huis leveren. Dit dossier is daar een voorbeeld van. Tijdens een douanecontrole bij Brucargo bleken twee postpakketten met bestemming Cali (Colombia) en Miami Beach (VS) telkens 5 kg MDMA te bevatten. Onderzoek leidde de speurders naar een postpunt in het centrum van Antwerpen.



In de loop van het onderzoek werden nog bijkomende pakketten ontdekt. Deze werden verstuurd naar de steden Cali en Medellín in Colombia. Eén pakket werd in samenwerking met Interpol en de Colombiaanse nationale politie onderschept in Bogotá. De inhoud: MDMA met een totaalgewicht van 2,050 kg. Een ander pakket werd tijdig onderschept bij Brucargo. Wederom gevuld met MDMA, met een totaalgewicht van 2,160 kg.



Tijdens het verdere onderzoek konden de speurders de leden van de organisatie in kaart brengen. Toen bleek dat ze zich mogelijk ook bezig hielden met de handel in vuurwapens, werd een actie voorbereid waarbij niet alleen de lokale recherche maar ook het drugsondersteuningsteam (DOT), het wijkondersteuningsteam (WOT), drie drugshondengeleiders en het POSA-team betrokken werden.



Dat resulteerde op 10 februari in zes simultane huiszoekingen op adressen in Antwerpen, Edegem, Boom, Aartselaar en Elewijt. Vier personen (19, 21, 21 en 36 jaar) werden aangehouden door de onderzoeksrechter. Volgende zaken werden in beslag genomen: