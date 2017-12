“Antwerpse drugsproblematiek is geen probleem van Borgerhout maar van hele stad”

Het districtsbestuur van Borgerhout betreurt dat de 'Pano'-reportage van gisteravond over de Antwerpse drugsproblematiek vooral Borgerhout lijkt te viseren.

'Ik ben het beu dat dit voorgesteld wordt als het probleem van één wijk, want het is een probleem van de hele stad en samenleving', zegt districtsburgemeester Stephanie Van Houtven (sp.a). 'Burgemeester Bart De Wever moet er bijvoorbeeld samen met de betrokken federale diensten voor zorgen dat de drugs gestopt worden voor ze in Antwerpen en Borgerhout binnenkomen. En de afnemers komen van overal, uit alle lagen van de bevolking.'

Van Houtven pleit net als haar Samen-collega Jinnih Beels eerder op de dag voor een 'driesporenbeleid' met repressie, preventie en zorg.

'Ik heb in de reportage niemand van de politie aan het woord gezien en niemand van de hulpverlening', zegt ze. 'Nochtans is zorg voor verslaafden een element dat we niet mogen vergeten, en moet er meer werk gemaakt worden van preventie, zowel aan de vraag- als de aanbodszijde.'

Voor Borgerhout vraagt Van Houtven concreet om wijkagenten die snel signalen over drugsproblemen kunnen opvangen. 'Wijkagenten zijn de ogen en oren van een buurt', zegt ze. 'In de reportage zie je dat mensen het moeilijk hebben om te praten over wat er aan de gang is. Ze zijn bang, maar de drempels om ergens terecht te kunnen met hun informatie zijn ook te hoog.'