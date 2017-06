Antwerpse duikinstructeur vermist

Een Antwerpse duikinstructeur is bij een duikongeval in Noord-Frankrijk vermist geraakt. De Franse autoriteiten startten meteen een zoekactie, maar die moest door het slechte weer afgeblazen worden.



De 64-jarige Eddy Dielen is een gediplomeerde duikinstructeur, van de Mortselse duikschool De Aquanauten. Maandagmiddag was hij samen met een collega aan een duikexpeditie in de Noordzee begonnen. Tijdens die expeditie zou Dielen afgedaald zijn tot 40 meter diepte. Zijn collega geraakte zonder problemen terug aan de oppervlakte, maar Dielen was nergens te bespeuren, dus sloeg de collega meteen alarm. De Antwerpse duikwereld is geschokt door het ongeval want Dielen was een gevestigde waarde.