Antwerpse Europa Terminal krijgt nieuwe kaaimuur om grootste schepen te kunnen ontvangen

De Antwerpse haven en terminaluitbater PSA Antwerp plannen een ingrijpende vernieuwing van de Europa Terminal op rechteroever, waarbij de bestaande kaaimuur wordt afgebroken en vervangen. Dat meldt het Antwerpse Havenbedrijf vandaag. De vernieuwing is nodig om schepen met een grotere diepgang te kunnen ontvangen. De werkzaamheden zullen negen jaar duren.

De Europa Terminal werd in 1990 in gebruik genomen en is daarmee de oudste getijdencontainerterminal in de Antwerpse haven. De huidige maximale diepgang voor schepen die aan de kaaimuur kunnen aanmeren, is echter beperkt tot 13,5 meter. Daarmee kunnen de grootste containerschepen geen gebruikmaken van de terminal. Daarom plannen Port of Antwerp en terminaluitbater PSA werken om de diepte van de muur in lijn te brengen met de maximale diepgang van zo'n 16 meter bij opvaart. De huidige, 1.200 meter lange kaaimuur moet volledig afgebroken en vervangen worden.

PSA staat daarnaast in voor de aanpassingen aan de aansluitende voorkade, met onder andere nieuwe bevloering en de grootste containerkranen. De kaaimuur wordt uitgerust met alle infrastructuur om in de toekomst walstroom te kunnen voorzien, een onderwaterdam moet bescherming bieden aan het nabijgelegen natuurgebied Galgenschoor. Wat de werken nog complexer maakt, is dat de richting van de kaaimuur zal gedraaid worden om de afstand tussen terminal en vaargeul van de Schelde te vergroten. Zo kan het scheepvaartverkeer gemakkelijker passeren. De werken, die eind dit jaar van start zullen gaan, worden in drie fasen uitgevoerd om de operationele impact te beperken. Hierdoor kan een groot deel van de terminal steeds in dienst blijven, terwijl een ander deel van de capaciteit afgeleid wordt naar PSA Noordzee Terminal. In totaal zullen de werken negen jaar in beslag nemen.

(archieffoto ATV)