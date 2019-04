Antwerpse fietskortingsregeling wegens succes verlengd tot 2022

De voorbije twee jaar hebben al 1.702 werknemers ingetekend op de fietskortingsregeling die de stad Antwerpen in het leven heeft geroepen. Dat is iets meer dan de beoogde 1.500 en dus verlengt het stadsbestuur het project alvast tot 2022.

Opvallend is dat de meerderheid van de deelnemers, 56 procent, buiten de stad Antwerpen woont. Dat toont volgens de stad aan dat de fiets ook voor iets langer woon-werkverkeer een valabel alternatief voor de auto is. De fietskortingsregeling houdt in dat wie voor het werk met de auto door het gebied in Antwerpen moet waar grote werkzaamheden aan de gang zijn, een korting tot 250 euro kan aanvragen voor de aankoop of het onderhoud van een (e-)fiets. Wie de korting krijgt, moet wel aantonen dat de fiets vervolgens effectief minstens twee dagen per week wordt gebruikt voor woon-werkverkeer. Dat kan door de fietsverplaatsingen te registeren via een app. Van 2017 tot nu werden zo al ruim 480.788 woon-werkritten geregistreerd, goed voor meer dan vier miljoen gefietste kilometers.

Uit een bevraging zou ook blijken dat de fietskortingsregeling leidt tot blijvende gedragsverandering op het vlak van mobiliteit. 'We willen als stad niet optreden als boeman, maar willen mensen verleiden om slimme keuzes te maken', verklaart schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) de beweegredenen achter het project.

Nu het project wordt verlengd, is ook een uitbreiding van het hindergebied waar het geldt nodig. Er staan immers onder meer in het kader van de Oosterweelverbinding grote werken gepland in het noordelijke deel van het havengebied, op Linkeroever, in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en in de gemeente Zwijndrecht.

