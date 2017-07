Antwerpse gin wint internationale prijs

Wie zwaar ziek is, en daardoor geen outplacement kan volgen na een ontslag, zal zijn ontslagvergoeding niet langer verliezen. Dat wetsontwerp van minister voor werk Peeters, heeft de ministerraad goedgekeurd. De wet kwam in een stroomversnelling na de getuigenis van de terminaal zieke Karine uit Emblem, hier op ATV. Zij verloor haar ontslagvergoeding, omdat ze te ziek was voor outplacement. Karine is ondertussen overleden, maar haar verhaal zal andere mensen in die situatie nu beschermen.