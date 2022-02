Antwerpse goudhandelaars willen geen uitlevering naar Frankrijk

De kleine Jesse is gisteren wel degelijk door een trein gegrepen in de tunnel van het station Antwerpen-Centraal. Dat bevestigt het Antwerpse parket, na het bekijken van camerabeelden. Het tragische ongeluk gebeurde al kort nadat het jongetje van vijf alleen weg was gelopen van de McDonald's aan de De Keyserlei richting station. Hij werd meteen als vermist opgegeven door zijn moeder. Anderhalf uur later is zijn lichaam gevonden. Infrabel, de beheerder van het spoornet, werkt mee aan het onderzoek en wil bekijken of er aanpassingen moeten gebeuren om de sporen te beveiligen.