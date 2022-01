De Jules Moretuslei in Wilrijk noemen we vanaf nu beter de Tattoostraat, want sinds kort zijn er daar maar liefst 3 tattoosalons. Bij pakweg ijskraampjes zou dat tot een regelrechte oorlog leiden, maar in de tattoowereld duidelijk niet. Sterker zelfs, Wilrijk moet op deze manier zelfs een tattoowalhalla in Antwerpen worden.