Antwerpse haven gaat aan de slag met 5G-testnetwerk van Orange

Port of Antwerp, Borealis en Covestro gaan industriële toepassingen ontwikkelen en testen op een 5G-netwerk van Orange in het havengebied. Dat meldt de telecomprovider vandaag. Het is het eerste op zichzelf staande 5G-net op Belgisch grondgebied.

5G biedt de vereiste netwerkverbinding voor tal van technologische innovaties in het havengebied, van sensoren naar autonoom varende schepen en drones. Eind 2019 rolde Orange Belgium daarom een testnetwerk uit in Antwerpen. Port of Antwerp, chemiebedrijf Borealis en polymerenproducent Covestro zijn nu toegetreden tot die 'testhub', om de mogelijkheden van de verbeterde connectiviteit te verkennen. Deloitte Belgium zal een adviserende rol spelen, zegt Orange in een persbericht.

Op afstand bediende schepen en autonome voertuigen

De partners zullen nu een aantal toepassingen uitproberen die steunen op de sterke verbinding. Zo kan het sleepproces van schepen geoptimaliseerd worden door te werken met geconnecteerde sleepboten. Een andere toepassing is de geautomatiserende vervuilingsdetector, die beelden van verdachte productiestalen veilig naar een specifieke gebruiker stuurt voor verdere analyse. Orange verwacht tegen eind juni de vooruitgang van het project met het publiek te kunnen delen. De Antwerpse haven verwelkomt het consortium, omdat de testen ervoor zorgen dat de nieuwe toepassingen snel kunnen uitgerold worden wanneer de 5G-technologie algemeen beschikbaar is. 'Sensoren, slimme camera's, op afstand bediende schepen, autonome voertuigen en drones: het zijn stuk voor stuk technologische innovaties met een toegevoegde waarde voor het grotere havengebied', zegt Chief Digital Information & Innovation Officer Erwin Verstraelen. 'En allemaal hebben ze een betrouwbaar netwerk nodig. Vandaag is dat 4G, morgen zal dat 5G zijn.' Volgens Orange zal ook Katoen Natie binnenkort toetreden tot het samenwerkingsverband.

(foto : Pixabay)