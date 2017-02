Antwerpse haven haalt nieuw bananencontract binnen

Aan de terminal van Belgian New Fruit Wharf (BNFW) in Antwerpen loopt op woensdag 1 februari het CMA CGM schip Pointe des Colibris aan. Het schip is onder meer gevuld met bananen uit Suriname, die via de haven van Antwerpen zullen verdeeld worden naar de lokale markt en de omringende landen.

Eigenaar van de bananen is FAI, Fruit Partner van Greenyard, de wereldwijde marktleider in verse en bereide groenten en fruit uit Sint-Katelijne-Waver. Voor de verscheping sloot Greenyard een nieuwe contract af met rederij CMA CGM, waarbij de rechtstreekse aanloop op de fruitterminal van BNFW in Antwerpen één van de doorslaggevende factoren was. Een zogeheten direct call vermindert de doorlooptijd in de logistieke keten wat voor bederfbare goederen zoals fruit en groenten van zeer groot belang is. De komst van CMA CGM betekent voor BNFW de derde container reeferrederij, na Maersk en Hamburg Süd, die op amper 2 jaar tijd kiest voor een directe dienst op Antwerpen.

Het Antwerpse Havenbedrijf is bijzonder tevreden met deze rechtstreekse verbinding op Antwerpen: “De concurrentie met nabijgelegen havens is bikkelhard, zeker in het segment van het fruit. Als we er dan in slagen om extra trafiek voor Antwerpen aan te trekken, is dat een opsteker van formaat die aantoont wat de sterktes van Antwerpen zijn: snelheid, efficiëntie, een goede verbinding met het achterland en de aanwezigheid van retourlading”, zegt havenschepen Marc Van Peel.

Groei van reefertrafieken

De Antwerpse haven zag de voorbije jaren een sterke toename van de trafieken van bederfbare goederen. Alleen al in 2016 werd 9,02 miljoen ton reefervolume behandeld, wat uitgedrukt in TEU (eenheid van containers) een toename van 6,1% betekent ten opzichte van het jaar voordien. Tot voor enkele jaren geleden werden fruittrafieken, zoals bananen, als bulkvolume vervoerd, maar de toegenomen containerisatie zorgt ervoor dat bananen steeds meer in koelcontainers worden verscheept.

Dankzij de enorme waaier aan toegevoegde waarde activiteiten kiezen verladers van ‘perishables’ er nog steeds voor om deze containers via Antwerpen te verschepen. Containers worden hier niet enkel simpelweg gelost en geladen, in de koelmagazijnen in de haven zorgen de logistieke bedrijven voor tal van meerwaardediensten, zoals kwaliteitscontrole, verpakking en afhandeling van douaneformaliteiten.

NEFWI service

Ook Greenyard kiest met CMA CGM voor een rechtstreekse dienst op Antwerpen. Het schip dat woensdag een eerste maal aanloopt, maakt deel uit van de North Europe French West Indies Service (NEFWI) van CMA CGM. Elke woensdag zullen schepen met een capaciteit van 2.800 TEU aanlopen op de terminal van BNFW aan kaai 212. De schepen lopen omstreeks 6 uur ’s morgens de haven binnen, om 14.00 uur van diezelfde dag zetten ze koers naar de volgende bestemming. In die tijd worden gemiddeld 50 containers (goed voor 43.000 bananen/container) gelost, een aantal dat op termijn allicht nog zal toenemen. Daarnaast zullen er ook containers geladen worden. Want een van de troeven van Antwerpen is de aanwezigheid van retourlading. Zo zal een aantal eilanden in de Caraïbische Zee wekelijks voorzien worden van containers met onder meer groenten, fruit, suiker, wijn en bier die in Antwerpen aan boord gaan.

De NEFWI service van CMA CGM biedt via hun transhipment hub Pointe à Pïtre tevens ook vele mogelijkheden aan in de niche markten in de Leeward & Windward Islands (Roseau – Bridgetown – Campden Park – Castries – Saint George – Basseterre – Gustavia – Road Town – Charlotte Amelie (St. Thomas), Georgetown (Guyana) & Paramaribo (Suriname). Met hun ruim feeder netwerk in deze regio bieden zij de klanten interessante mogelijkheden aan met zeer korte transit tijden vanuit Suriname, Colombia en Costa Rica, met sterke linken naar Noord-Brazilië.

Fruit Logistica

De NEFWI service loopt Antwerpen een eerste keer rechtstreeks aan, aan de vooravond van Fruit Logistica, één van de grootste beurzen voor professionals actief in de business van fruit en groeten, die jaarlijks wordt gehouden in Berlijn. Van 8 tot 10 februari verzamelen 70.000 bezoekers van over de hele wereld in de Messe in Berlijn, waar 2.884 standhouders present tekenen. Ook de Antwerpse haven en Greenyard zullen aanwezig zijn met een stand.