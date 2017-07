Antwerpse haven investeert in Brazilië

De haven van Antwerpen neemt een belang van 1,176 procent in Porto do Açu, een havencomplex in het noorden van de Braziliaanse staat Rio de Janeiro.

Via haar dochteronderneming Port of Antwerp International (PAI) investeert de haven van Antwerpen 10 miljoen dollar in Porto do Açu, een havencomplex in privéhanden in São João da Barra, in het noorden van de staat Rio de Janeiro, Brazilië.

De Braziliaanse economie is de grootste van Latijns-Amerika en de 7e grootste van de wereld. Het land is dan ook een belangrijke maritieme handelspartner voor de Antwerpse haven; meer dan 6,4 miljoen ton vracht wordt jaarlijks vervoerd tussen Brazilië en de Antwerpse haven. Daarmee staat het Latijns-Amerikaanse land op de zesde plaats als handelspartner van de haven. Deze investering bevestigt dan ook het langetermijnengagement dat de haven van Antwerpen wil aangaan met de Braziliaanse markt.