Antwerpse haven neemt opleidingscentrum in India in gebruik

Vice-premier De Croo en havenschepen Van Peel huldigen JNPT – APEC Port Training & Consultancy Foundation in.

Indiase havenprofessionals die in Mumbai maritieme cursussen volgen van het Antwerpse trainings- en opleidingscentrum APEC kunnen voortaan terecht in een speciaal daarvoor opgericht opleidingscentrum. De nieuwe infrastructuur werd vandaag, tijdens de jaarlijkse missie van de Antwerpse haven naar India, officieel ingehuldigd in aanwezigheid van vice-premier Alexander De Croo, havenschepen Marc Van Peel, APEC-directeur Kristof Waterschoot, Shri Neeraj Bansal, voorzitter van JNPT en Shri Sanjay Bhatia, voorzitter van de Indian Port Association. Het gezelschap woonde na de inhuldiging een eerste les in het centrum bij.

Al sinds 2015 krijgen havenprofessionals in India opleidingen aangeboden van APEC. Het Antwerpse opleidingscentrum tekende toen een vijfjarige overeenkomst met Jawaharal Nehru Port Trust (kortweg JNPT), de grootste containerhaven in India. JNPT wilde sterk groeien op het vlak van containerbehandeling en klopte daarvoor aan bij APEC, dat al bijna 40 jaar ervaring heeft in het trainen van havenprofessionals (white & blue collars). Het feit dat Antwerpen een belangrijke handelspartner voor India is, maakte de keuze voor APEC compleet.

Opleidingen op maat

De lessenreeksen werden op maat uitgewerkt en handelen onder meer over port management, infrastructure development & maintenance en veiligheid. Aanvankelijk werden de cursussen aangeboden in een tijdelijk onderkomen, maar daar komt nu verandering in. Het JNPT – APEC Port Training & Consultancy Foundation Centrum wordt de thuisbasis voor professionals uit Indiase havens die Antwerpse cursussen willen volgen.

Jaarlijkse receptie

De opening van het centrum gebeurde tijdens de jaarlijkse missie die de Antwerpse haven organiseert naar India. Traditioneel staat er ook een Antwerp Port Day receptie op het programma waarop heel wat maritieme en professionele contacten worden uitgenodigd. Eregast dit jaar is Eddy Bruyninckx, de gewezen gedelegeerd bestuurder van het Havenbedrijf, die gelauwerd zal worden voor zijn jarenlange en indrukwekkende carrière als CEO van het Havenbedrijf, een functie die hij eind vorig jaar neerlegde.

Aanwezigheid in India

De Antwerpse haven investeert al jaren in een nauwe samenwerking met het Indische bedrijfsleven en de lokale autoriteiten. Een jaarlijks bezoek, een vaste en voltijdse vertegenwoordiger in de havenstad Mumbai.. het zijn maar enkele van de troeven die worden ingezet om de zichtbaarheid van de Antwerpse haven in India te vergroten. En met succes, de trafiek tussen India en Antwerpen groeide de voorbije jaren uit tot meer dan 6 miljoen ton.

In 2012 ging de Antwerpse haven nog een stapje verder in het verankeren van haar aanwezigheid in India en sloot Port of Antwerp International (PAI), de internationale consulting- en investeringsdochter van het Antwerpse Havebedrijf, een strategische alliantie af met Essar Ports Limited, een van de grootste private havenuitbaters van India. Midden 2015 jaar werd de alliantie beëindigd. Het Havenbedrijf realiseerde dankzij deze alliantie niet alleen een financiële meerwaarde, ze zorgde ook voor heel wat commercieel inzicht in de Indische havenwereld. Daaruit vloeiden dan weer overeenkomsten voor zowel PAI als APEC.

Marc Van Peel, schepen voor de haven: “De haven van Antwerpen is in Europa marktleider op India, met een totale goederenstroom tussen de Antwerpse en Indische havens van bijna 6,4 miljoen ton. Het trainings- en opleidingscentrum APEC van de haven van Antwerpen versterkt die samenwerking door, samen met alle Indische havens in Mumbai een trainingscentrum voor havenmanagers te openen. Jaarlijks zullen vierhonderd mensen uit India en de omliggende landen opgeleid worden, door Antwerpse en Indische docenten tot havenmanagers, zo zet ons Antwerps trainingscentrum voor het eerst zijn schouders onder een school in het buitenland.”