Antwerpse haven noteert lichte terugval in totale goederenoverslag

Na de recordcijfers in het eerste kwartaal van 2018, daalde de totale goederenoverslag in de haven van Antwerpen in het eerste kwartaal van dit jaar met drie procent. Dat meldt het Antwerpse Havenbedrijf.

De containertrafiek blijft groeien, met de beste maandcijfers ooit in maart. Port of Antwerp noemt de terugval in de totale goederenoverslag 'een normalisering van de situatie na de recordcijfers van het eerste kwartaal in 2018'. Dat komt omdat het record van 2018 gedreven werd door het aanleggen van staalvoorraden, met het oog op de Amerikaanse importheffingen toen. De ijzer- en staaloverslag presteerde in het voorbije kwartaal 5 procent onder het niveau van vorig jaar.

Havenbedrijf-CEO Jacques Vandermeiren is wel erg tevreden over de stijgende containertrafiek. 'Onze containeroverslag blijft groeien, ondanks verzwakte economische vooruitzichten. Dit is goed nieuws voor Port of Antwerp, en bestendigt onze uitstekende positie als hub voor containerlading in de wereldwijde logistieke keten.'

In maart werd het vorige maandrecord - van maart 2018 - verbroken. Zowel in droge als vloeibare bulk werden magere maanden januari en februari gevolgd door stijgende cijfers in maart. In de droge bulk herstelde de overslag van meststoffen zich sterk in maart, met de beste maandoverslag sinds februari 2011. 'We blikken terug op een sterk eerste kwartaal met een containertrafiek die blijft groeien', besluit havenschepen Annick De Ridder (N-VA). 'Deze cijfers bevestigen de rol van de Antwerpse haven als een van de grootste economische motoren van het land en belangrijke werkgever.' De Ridder vraagt de Vlaamse regering om snel werk te maken van het ontwerp voorkeursbesluit om de containerbehandelingscapaciteit op te kunnen drijven.

