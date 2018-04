Antwerpse haven onderhandelt met Infrabel om spoornet zelf te beheren

Het Havenbedrijf Antwerpen wil zowat 1.000 kilometer spoor in de eigen haven zelf gaan beheren. Daarover lopen al enige tijd gesprekken. Begin mei zou er topoverleg plaatsvinden tussen havenbaas Jacques Vandermeiren en Luc Lallemand, de baas van Infrabel.

'Er is nog niets beslist', klinkt het bij Infrabel, dat ook de timing voor het toponderhoud niet bevestigt. In en rond de Antwerpse haven ligt 1.000 kilometer spoor, waaronder ook bundels met tientallen sporen naast elkaar, om wagons te rangeren en containers op een juiste trein te zetten voor hinterlandtransport. De haven telt ook heel wat privéspoor, zodat bedrijven goederen kunnen aan- of afvoeren.Infrabel regelt het goederentransport in de haven, maar de Antwerpse haven hoopt al enige tijd dat beheer zelf te kunnen uitvoeren, omdat het meent dat het dat beter kan.

De haven wil overigens het spoorvervoer aanmoedigen. Nu verloopt maar een 7 procent van het havenverkeer per spoor en dat moet verdubbelen, om het hoofd te bieden aan de moeilijke mobiliteit. Er lopen al enige tijd gesprekken tussen het Havenbedrijf en Infrabel. Begin mei zou het komen tot topoverleg, met ook Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Infrabel bevestigt die timing evenwel niet. 'In de voorbije maanden zijn er al twee vergaderingen geweest om te kijken wat er mogelijk is voor dat beheer, maar er is nog niets beslist', zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. De woordvoerder van het Havenbedrijf Antwerpen was voorlopig niet bereikbaar.

