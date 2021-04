Antwerpse haven ontvangt eerste schip dat geblokkeerd zat in Suezkanaal

Op de Antwerp Gateway terminal in de Antwerpse haven is woensdag de Taurus aangemeerd, het eerste grote containerschip dat arriveert nadat het geblokkeerd zat in het Suezkanaal. Dat schrijft transportmagazine Flows en terminaluitbater DP World bevestigt. De Antwerpse terminals anticiperen op toegenomen drukte.

De Taurus, gecharterd door rederij Evergreen, was het tweede schip dat op 29 maart in noordwaartse richting kon doorvaren nadat de gestrande Ever Given vlot was getrokken in het Suezkanaal. Het schip vaarde rechtstreeks naar Antwerpen, waar het woensdag aanmeerde bij de terminal Antwerp Gateway van DP World, aan het Deurganckdok op Linkeroever.

De uitbater bevestigt dat het drukke weken kunnen worden op de terminal. "We bereiden ons voor op toegenomen drukte in de komende weken, na de vrijgave van het Suezkanaal", zegt woordvoerster Kris Thieren. Over de manier waarop de terminal zich voorbereidt, geeft DP World geen verdere info.

Foto Belga