Antwerpse haven ontwikkelt onbemand bootje dat zelfstandig dieptemetingen doet

In de haven van Antwerpen is vandaag de Echodrone voorgesteld, een peilvaartuig dat autonoom dieptemetingen kan uitvoeren en die in real time deelt met de cloud. Het prototype wordt nu verder getest en zal daarna peilingen uitvoeren van ligplaatsen aan drukbezette containerkaaien van de haven.

De Echodrone is het kleine broertje van de Echo, de bemande peilboot van waarop dieptemetingen worden uitgevoerd in de Antwerpse haven. Die metingen naar actuele waterdiepte zijn nodig om te bepalen of er onderhoudsbaggerwerk nodig is aan de ligplaatsen. De kleine, autonome Echodrone kan werken op plaatsen die voor de Echo moeilijk te bereiken of te druk zijn.

Voor de technologie werkte het Havenbedrijf samen met het maritiem technologiebedrijf dotOcean. 'De Echodrone is verbonden met de cloud', legt medeoprichter Koen Geirnaert uit. 'Om te navigeren, downloadt de Echodrone geverifieerde data over bijvoorbeeld scheepslocaties uit de cloud. De resultaten van de metingen worden in real time weer geüpload.' De Echodrone is volledig autonoom: er moet dus niemand met een afstandsbediening in de buurt zijn. 'Bovendien is deze nieuwe, unieke technologie, in tegenstelling tot die bij onbemande vaartuigen in het verleden, onmogelijk te hacken', zegt Geirnaert. '

De Echodrone is slechts een van de tien lopende projecten om van onze haven een 'smart port' te maken', zegt innovatiemanager Pieter Opstaele van het Havenbedrijf. Op dit moment loopt ook een proefproject met een slimme kaaimuur aan het Deurganckdok, om het aantal ligplaatsen optimaal te benutten. 'We streven er naar om koploper te zijn in het ontwikkelen van innovatieve concepten.' Tijdens het laatste weekend van september zal de Echodrone voorgesteld worden in het Bonapartedok, tijdens de technologiebeurs Supernova.

(foto © Belga)