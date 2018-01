Antwerpse haven reageert lauw op Zeebrugse vrijage

Beleidsmakers van de Antwerpse haven staan niet meteen te springen om met Zeebrugge te gaan samenwerken op het vlak van cargo. Veeleer wordt gedacht aan bijvoorbeeld gegevensuitwisseling of het aanpakken van brexit-uitdagingen.

Havenschepen Marc Van Peel is tevreden dat er geen samenwerking meer wordt opgelegd, al blijven alle opties open volgens hem. Eind vorige week staken de haven van Zeebrugge en de stad Brugge de hand uit naar de Antwerpse haven om meer te gaan samenwerken. 'We hebben het niet enkel over containers. We kunnen elkaar ook vinden voor andere zaken en diensten', klonk het daar. Een fusie is evenwel niet het doel. 'We zijn losgekomen van het van bovenaf opleggen van havensamenwerking vanuit regeringen en administraties. Men moet initiatieven van onderuit laten groeien', antwoordde Antwerps havenschepen Marc Van Peel op vragen over de samenwerking, bij de voorstelling van de jaarcijfers. Daarbij verwees hij naar het eerdere Vlaamse samenwerkingsinitiatief 'Flanders Port Area'.

'We zijn ook losgekomen van de idee dat Zeebrugge een groot alternatief zou kunnen zijn voor eventuele congestie in Antwerpen', vervolgde hij. 'De enkele vlakken waar we tegenover elkaar stonden, zie ik veel minder dan vroeger. Ik heb al veel vrijages met Zeebrugge zien beginnen en afspringen, dus ik ben er nogal sceptisch over, maar ik moet wel zeggen dat de kans dat het ooit tot een kindje komt groter is dan ooit. Waar we finaal landen, daarover doe ik geen uitspraak. Wel is het zo dat niets is uitgesloten. Verder ga ik niet.' CEO Jacques Vandermeiren gaf voorbeelden van gemeenschappelijke uitdagingen, zoals het aanpakken van de gevolgen van de brexit of digitalisering en gegevensuitwisseling via dataplatformen zoals NxtPort en Rx/SeaPort.

