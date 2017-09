Antwerpse haven wil nog meer vracht van de weg

Vlaanderen, Het Havenbedrijf Antwerpen en de private bedrijven nemen verschillende initiatieven om de mobiliteit in de Antwerpse haven te verbeteren. "Nieuwe werknemers vinden is moeilijk door de mobiliteit, maar ook jarenlang dienend personeel haakt af", waarschuwt haven-CEO Jacques Vandermeiren.

Men wil onder meer containers van de weg, een sterkere binnenvaart en meer collectief vervoer. De Antwerpse haven en de Waaslandhaven worden al geruime tijd geplaagd door heel wat congestie. "Dat probleem is de laatste maanden acuter geworden. We horen dat ook de verre hoofdkwartieren van de congestie horen. Ons imago staat op het spel. We moeten nu snel een antwoord geven", aldus Vandermeiren nog.

Ook minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) waarschuwt. "De havens leggen goede cijfers voor, maar we mogen niet blind zijn voor de gevolgen van de groei. Onze concurrentiepositie staat of valt met de interconnectiviteit met het hinterland", stelde hij.

Daarom wordt, ook met de private havenbedrijven gebundeld in Voka-Alfaport, aan verschillende extra mobiliteitsmaatregelen gewerkt. Zo wordt het Waterbusproject - overzetboten op de Schelde - uitgebreid, met ook een verbinding naar de noordkant van de haven. Er wordt ook gewerkt aan vijf nieuwe routes voor collectief vervoer in de haven, via de Pendelbus.

Een groot project is een grootschalige bundeling van de binnenvaart, zodat leegvaart kan worden verminderd en zodat ook de mobiliteit kan worden verbeterd. In oktober zou er daarvoor een concept worden voorgesteld.

Ook het spoor wil men een prominentere rol geven. "Dat verhaal blijft wat hangen", zei Alfaport-VOKA-directeur Stephan Vanfraechem. "Nu zitten we aan 6 procent. Dat is voor ons te laag. De ambitie is om een half miljoen van de weg naar het spoor te brengen, niet weinig", klinkt het.

Voor dat plan zou een treindienst worden opgezet die containers op verschillende terminals gaat halen om die gebundeld weg te kunnen sturen. Voor het personenvervoer wordt ook nog gewerkt aan beter fietscomfort, alsook een nieuwe personentrein tussen het station Noorderdokken en de Bundel Zuid op linkeroever.

Minister Weyts kondigde alvast aan dat de verlaagde nachttarieven in de Liefkenshoektoltunnel voor vrachtverkeer voorlopig nog worden aangehouden. Hij sprak ook over prijsdifferentiatie overdag, om verkeer buiten de spits aantrekkelijk te maken. Of dat eventueel een verhoging zou kunnen inhouden, daar wenste hij niet op vooruit te lopen. Er wordt de nodige financiƫle steun voorzien, al wordt benadrukt dat die niet marktverstorend mag werken en dat die in de tijd kan worden afgebouwd.