Antwerpse havenchauffeur aangehouden in lopend drugsonderzoek

De onderzoeksrechter heeft een 45-jarige havenarbeider aangehouden als verdachte in een lopend drugsonderzoek.

De man is chauffeur van een straddle carrier - een liftvoertuig waarmee binnen de haven containers worden getransporteerd - en heeft dus een functie die erg aantrekkelijk is voor drugsbendes die cocaïne die in containers arriveert de haven uit willen smokkelen. De verdachte werd gisteren opgepakt en is intussen ook aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer.