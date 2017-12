Antwerpse horeca-ondernemers in de prijzen

De Antwerpse horeca heeft 5 nominaties kunnen verzilveren op de Venuez Hospitality awards. Dennis Broeckx en Ellen Destuyver vielen twee keer in de prijzen. Dit zijn de Antwerpse laureaten :

Best Bar Concept : Bar Palmier (Antwerpen)

Concept, uitstraling en werkbaarheid van de bar werden beoordeeld.

Het aanbod van alle nominees in deze categorie werd grondig geanalyseerd, de sfeer opgesnoven, de inrichting beoordeeld en er werd streng toegekeken op de al dan niet hartelijke ontvangst. Bar Palmier koos met de juiste soundtrack en verdiende daarmee extra punten.

Best Restaurant Concept: Soma (Antwerpen)

De vakjury beoordeelde op basis van uitstraling, afwerking en karakter. Er werd gelet op interieur en doelgroep, evenals het aanbod van food & beverage. Om kans te maken op de award van Best Restaurant Concept, is er meer nodig dan enkel een goede keuken en dito bediening.

Dit jaar koos de jury voor een concept dat niet rond één werelddeel of keuken draait maar rond symmetrie. Deze symmetrie vertaalt zich in de gerechten, nationaliteiten maar ook in de zaalindeling. Vooral de ode aan hun muzes, hun originele presentatie en de ziel van deze jonge ondernemers, maken van Soma dé ontdekking van het jaar. De mensen achter dit concept slagen er moeiteloos in alle zintuigen te prikkelen en hun nationaliteiten te mixen.

Best Hospitality Concept: Black Smoke (Antwerpen)

In deze categorie gaat het om de zaak die een ijzersterk en trendbepalend concept heeft neergezet.

Black Smoke is een samenwerking tussen 'niet voor de hand liggende partijen'. Met deze zaak is Antwerpen een absolute hotspot rijker. ‘Hotspot’ mag je letterlijk nemen: want waar rook is, is vuur in dit BBQ-restaurant. Wat een onmogelijke plek leek (de centrale toren op de site van Stadsbrouwerij De Koninck), werd door de interieurarchitect en team op een meesterlijke manier omgevormd tot een cosmopolitische oase. 3 functies in één, elk op een originele manier ingevuld: bar, restaurant én rooftop.

Best Bartender: Dieter Van Roy (Belroy’s Bijou) (Antwerpen)

De jury: “Dieter Van Roy is een toonbeeld van professionaliteit, kunde, geduld & smaak - dewelke hij dan ook nog eens op het juiste moment serveert. Hij koos ervoor om ons tijdens de competitie te benaderen in performance, creatie en interactie en etaleerde daarbij de beste techniek & de meeste maturiteit.”

Rookie of the Year: Dennis Broeckx (L’épicerie du cirque, MOSS, Racine, Bar Palmier) (Antwerpen)

VENUEZ beloonde een jonge, gedreven entrepreneur met de Rookie of the Year Award.

Dit jaar gaat die award naar Dennis Broeckx. Met zijn focus op zero food waste, groenten & gerechten om te delen herdefinieerde deze Rookie de klassieke fine dining keuken. Bij hem staat de natuurlijke smaak van het product centraal: what you see is what you get! Getalenteerd, ondernemend, gepassioneerd maar ook een echte ‘hospitality rebel’.